La UdL, la millor universitat de l'Estat en l'àmbit d'agricultura

La Universitat de Lleida (UdL) lidera l’àmbit d’agricultura en la classificació elaborada per la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD, en les sigles en castellà), que analitza indicadors de 81 universitats espanyoles i 3.407 titulacions. Les universitats de Valladolid i Politècnica de València ocupen el segon i el tercer lloc. La UdL obté en aquesta àrea 24 indicadors d’alt rendiment, dos més que en l’anterior edició, molts de vinculats a la investigació, com en fons externs captats, tesis doctorals, publicacions per professors i el seu impacte, i publicacions altament citades. També assoleix aquest nivell en les taxes de rendiment de graus i màsters d’aquest àmbit, així com en taxa d’abandó i de graduats, per exemple.

El director de l’Escola d’Agrònoms, Jordi Graell, va destacar que la investigació a Agrònoms inclou des d’agronomia a forestals, alimentació, biotecnologia i veterinària, i va subratllar també la bona puntuació en transferència del coneixement i ensenyament.En conjunt, la UdL assoleix el màxim nivell en 11 dels 36 ítems avaluats, el mateix resultat que el 2023. Destaca en investigació, amb cinc indicadors de vuit amb alt rendiment (fons captats, publicacions, articles en accés obert, postdoctorats i trams d’investigació). En transferència de coneixement té alt rendiment en fons privats, publicacions amb empreses i creació de spin-off. En l’apartat de contribució al desenvolupament regional, ocupa el tercer lloc empatada amb unes altres sis universitats, amb la meitat d’indicadors de màxim nivell (publicacions amb entitats i empreses de la regió).En Medicina la UdL registra dotze elements al màxim nivell (qualificació del professorat i captació de fons externs per a investigació, entre d’altres). A Infermeria són sivuit (per exemple, la taxa de graduació), quinze en Psicologia (com la taxa d’èxit) i onze en Veterinària (com les publicacions amb empreses)El rànquing ofereix resultats de trenta àmbits i incorpora el de Fisioteràpia. Encapçalen la classificació general la Universitat Autònoma de Barcelona i la de Navarra (29 indicadors d’alt rendiment) i l’Autònoma de Madrid (26).

Un altre rànquing la situa al lloc 198 de 1.172 de tot el món

El rànquing de Times Higher Education (THE) Young University Ranking 2024, liderat per la Nanyang Technological University de Singapur, situa la Universitat de Lleida al lloc 198 de 1.172 universitats de tot el món avaluades. Ha pujat en la classificació, ja que l’any passat se situava al tram d’entre les 251-300 millors. Amb aquest resultat, assoleix el sisè lloc de l’estat, empatada amb la Universitat Oberta de Catalunya. Obté 42.3 punts, sis i mig més que l’any passat i millora en totes les àrees analitzades.La puntuació més alta l’aconsegueix en investigació, amb 62.2 punts (13.1 més), que la col·loca en desè lloc, malgrat que ocupa el sisè si es té en compte l’entorn d’investigació. El principal increment es registra en l’apartat d’indústria, amb 57.3 punts, 15.4 més. Pel que fa a la internacionalització n’aconsegueix 45.4, i 31.2 en docència.