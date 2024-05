Quatre detinguts aquest dissabte per robatoris a l’Horta de Lleida

Els Mossos d’Esquadra i la Guardia Urbana han detingut aquest dissabte tres homes i una dona que han estat sorpresos quan intentaven robar en una casa de l’Horta de Lleida, segons ha pogut saber SEGRE. Les detencions s’han fet en un dispositiu conjunt al ser alertats de la presència d’un vehicle sospitós a la partida Quatre Pilans. Sembla que els lladres ja haurien comès el robatori en una torre i ho estaven intentant en una altra. Aquestes quatre detencions se sumen a les dues que la Guàrdia Urbana va fer ahir a la nit a la partida Grealó, on van arrestar una parella acusada de robar en un magatzem d’una casa.

Els Mossos i la Guàrdia Urbana investiguen ara si aquests persones estan relacionades amb altres robatoris que s’han produït a l’Horta en les darreres setmanes. Els dos cossos policials han incrementat la vigilància al detectar-se un augment d’assalts en aquesta àmplia zona de la capital del Segrià. Tanmateix, cal destacar que veïns de Quatre Pilans i Grealó han arribat a organitzar un sometent per dissuadir els lladres.

El passat cap de setmana també hi va haver robatoris en cases de la partida Marimunt. En un dels xalets, els lladres es van endur un armes on hi havia quatre escopetes, com va avançar SEGRE.