Un treball sobre cultius, a la final de les tesis en quatre minuts

La doctoranda de la Universitat de Lleida (UdL) Louise Marie Andrea Blanc, del programa en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, va guanyar ahir la semifinal provincial del concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts, organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de les dotze universitats catalanes i la Generalitat. Es va imposar a 11 participants i representarà la UdL a la final de juny a Tarragona. La seua tesi, titulada Diversificació dels sistemes de conreu mediterrani en el temps i l’espai: perspectives experimentals i de modelització, se centra en la compatibilització de diferents espècies vegetals per augmentar la captació del nitrogen del sòl. La doctoranda va definir aquestes relacions com les d’uns “companys de pis” i va dir que els pèsols competeixen amb el blat, però es complementen amb la colza. El jurat, del qual formava part la directora de SEGRE, Anna Sàez, també va reconèixer Estela Rosell per la seua tesi sobre la relació entre la microbiota intestinal i el sistema immunitari en models animals de diabetis tipus 1, i Júlia Martí per la seua anàlisi amb IA dels comentaris d’usuaris d’Airbnb.