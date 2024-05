Presó per al detingut per agredir sexualment un jove a la canalització del riu a Lleida

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha acordat presó provisional per a l'home de 39 anys detingut dijous passat com a suposat autor d'una agressió sexual a un jove a la canalització del riu Segre a Lleida. Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la matinada, quan el presumpte agressor va abordar la víctima al pont Vell i es va oferir a acompanyar-lo a casa. Aprofitant el seu estat d’embriaguesa, l’home l’hauria portat a la canalització del Segre per agredir-lo sexualment. Va ser el mateix jove que va denunciar els fets davant de la Policia catalana. La víctima i el presumpte agressor no es coneixien. Els Mossos d'Esquadra van detenir el suposat agressor el mateix dijous.

Una altra agressió al Pont Vell

A finals del mes d’abril passat la Guàrdia Urbana va arrestar un altre home que estava agredint sexualment una embarassada al pont Vell. En aquell cas, els fets van tenir lloc cap a les onze del matí entre l’avinguda Madrid i el pont Vell quan un jove de 21 anys, sense conèixer- la, va seguir una dona embarassada per acabar abordant- la per fer-li tocaments als genitals.