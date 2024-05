'Campament' al ras al barri de Balàfia de Lleida de persones sense llar

Persones sense llar dormen al ras al barri de Balàfia, a Lleida, sota el porxo posterior de l’edifici en el qual hi ha ubicat el pavelló Agnès Gregori. Ahir al matí se’n podien veure algunes que dormien en aquest punt, envoltades dels seus escassos estris i maletes, en una espècie de campament improvisat.

La presidenta de l’associació de veïns de Balàfia, Jos Farreny, va indicar que posaria aquesta situació en coneixement de la Guàrdia Urbana i també de la regidora de barri, Carme Valls.

Així mateix, al Barri Antic la Paeria ja ha arreglat el solar entre els carrers la Suda i Sant Andreu, on a finals de la setmana passada persones sense llar van aixecar dos barraques. Malgrat tot, ahir mateix els veïns van constatar l’existència d’una altra en ple carrer, molt a prop del Mercat del Pla.

Van lamentar que “ni Ilnet, ni Guàrdia Urbana, ni serveis socials no actuen d’ofici al Centre Històric, l’abandó dels veïns és total per part de les administracions”. Des de fa diverses setmanes, desenes de persones que van arribar a Lleida per buscar feina a la campanya de la fruita es veuen obligades a dormir al carrer.

Una barraca ahir a prop del Mercat del Pla.



Al principi es van instal·lar al costat de l’església de Sant Martí i després s’han anat traslladant. La Paeria va informar que ha activat pisos municipals i el pròxim 3 de juny obrirà l’alberg al pavelló 3 de la Fira.