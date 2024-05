Detenen dos homes per un robatori amb força en un domicili de Lleida

detail.info.publicated Redacció

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada a Lleida dos homes, de 59 i 32 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força.

Els fets han passat pels volts de les 01.45 hores quan ens han comunicat que havia saltat l'alarma en una casa de la Travessia de Sant Jordi de Lleida.

Immediatament, s'han adreçat al lloc diverses dotacions i han vist que un home, en detectar la presència policial, fugia en sentit contrari de la patrulla.

Poc després, els agents han localitzat dos homes a l'interior d'un vehicle, que estava estacionat al carrer Puigverd, un dels quals coincidia físicament amb la persona que havia fugit poc abans del lloc del robatori.

Davant la possibilitat que estiguessin implicats en el robatori, s’ha escorcollat el vehicle on s’han trobat estris per perpetrar robatoris com tornavisos, jocs de claus i trepants. Davant aquests fets, els han detingut tots dos com a presumptes autors del robatori. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els detinguts, un dels quals té antecedents, passaran properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.