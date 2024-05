Detenen tres persones per robar 60 kg de cireres a Sucs

detail.info.publicated Redacció

Tres persones de 36, 47 i 48 anys han estat detinguts aquest dimarts a la matinada per un presumpte delicte de furt.

Els fets han tingut lloc aquest dimarts 21, a les 00:20 hores, quan un ciutadà de l’entitat municipal descentralitzada de Sucs ha avisat la Guardia Urbana de Lleida al detectar que hi havia unes persones rodant en una explotació agrícola.

A l'arribar els agents han localitzat un vehicle estacionat en un plantat de cirerers i entre l'arbrat han vist una dona i dos homes que han fugit corrent al veure's descoberts. No obstant, han pogut ser interceptats i llavors els agents han comprovat que havien recol·lectat de forma il·lícita uns seixanta quilograms de cireres. Per aquest motiu, els tres implicats han estat detinguts per un presumpte delicte de furt. El propietari de la finca ha estat localitzat i se l’hi ha fet lliurament de la fruita sostreta.