Detingut per atacar un jove amb una botella trencada a Lleida

Els Mossos d’Esquadra van detenir a última hora de la tarda de diumenge un home de 34 anys com a presumpte autor de l’agressió la matinada anterior a un jove de 26 any en una discoteca del carrer Alcalde Porqueres. El jove va patir diversos talls al coll al ser atacat amb una botella trencada i, després d’una primera atenció al CUAP de Prat de la Riba, va ser traslladat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. L’individu, que té antecedents per altres agressions, va ser arrestat per un delicte de lesions amb arma blanca.

Els fets van ocórrer a les 3.25 hores a l’interior d’un local de lleure nocturn del carrer Alcalde Porqueres. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana, que van derivar la investigació als Mossos d’Esquadra. Fonts policials van assenyalar que s’havia pogut identificar l’autor de l’agressió a través de les xarxes socials, la qual cosa va permetre detenir-lo hores després.D’altra banda, els Mossos continuen investigant l’apunyalament que hi va haver a última hora de dissabte en la Mariola. Un home va ser apunyalat durant una baralla entre dos grups de persones a la plaça Riu Flamisell. La víctima va ser ingressada a l’UCI de l’Arnau després d’haver estat intervinguda d’urgència a causa d’una punyalada a l’abdomen.

Al lloc van acudir la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Fonts pròximes van assenyalar que entre les parts hi hauria picabaralles per enfrontaments previs i que durant la baralla una de les persones va agredir la víctima apunyalant-la de manera sorprenent. Així mateix, durant la matinada de diumenge una dona va resultar ferida al ser agredida per la seua exparella. Pel que sembla, l’home el va atacar amb un ganivet, també a Alcalde Porqueres. La víctima va patir talls en un braç al defensar-se.