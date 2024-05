Causen múltiples talls a les extremitats a un home

Els Mossos d’Esquadra investiguen la brutal agressió que ha patit un home –estava malferit i presentava múltiples talls a les extremitats– que va ser abandonat dilluns al matí pels seus agressors a la porta d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Es tracta d’un home de mitjana edat, d’origen serbi i que no parla espanyol, segons ha pogut saber aquest diari. Els investigadors creuen que hauria estat torturat.

Els fets van passar cap a les 9.00 hores de dilluns quan un individu va aparèixer malferit i sagnant al servei d’Urgències de l’hospital. Els sanitaris van atendre ràpidament la víctima, que presentava múltiples talls als braços i a les cames, pels quals va haver de ser intervingut i rebre punts de sutura. L’home no parlava català ni espanyol i no donava cap tipus d’explicació. Paral·lelament, des de l’hospital van alertar els Mossos d’Esquadra, que van obrir una investigació per identificar l’home i determinar com s’havien produït les lesions.Els investigadors han recollit els enregistraments de les càmeres de seguretat on, pel que sembla, s’observa com un cotxe s’atansa a Urgències, deixa l’individu i se’n va. També compten amb la documentació que portava l’home, encara que no descarten que sigui falsa. També, com es fa en aquest tipus de casos, se li ha recollit les empremtes dactilars per poder identificar-lo a través dels registres policials. Pel que sembla, l’individu s’ha mostrat esquiu i poc col·laboratiu amb la policia, la qual cosa dificulta l’esclariment del cas. En aquest sentit, els investigadors sospiten que l’home hauria estat torturat i no descarten que el cas estigui relacionat amb alguna activitat il·lícita com el narcotràfic i, més concretament, amb alguna plantació de marihuana. En aquest sentit, els últims anys s’han disparat els narcoassalts a Catalunya i, per exemple, a les comarques de Lleida encara s’investiga la desaparició d’un jove en una plantació de les Borges Blanques l’octubre del 2021.