La Paeria aprova demà tres dels últims tràmits per a Torre Salses

La Paeria avança en les gestions per a la tramitació de Torre Salses, el sector denominat SUR 42 entre la Bordeta i Magraners on Promenade impulsa un centre comercial i de lleure de cinquanta-cinc hectàrees. El ple del mes de març passat va donar llum verda, amb els vots del govern del PSC, a un punt clau perquè Promenade pugui comprar la parcel·la que queda per ser els titulars del cent per cent dels terrenys i poder sol·licitar després la llicència comercial. I demà la junta de govern local té previst aprovar tres expedients relacionats amb aquest projecte.

Un és precisament l’acabament de la tramitació municipal prèvia a l’informe de la direcció general d’Administració Local de l’expedient de licitació per a l’alienació d’un proindivís de naturalesa patrimonial de 13,77% d’aquesta parcel·la situada al número 4 de l’avinguda Torre Salses. I un altre, el conveni de gestió urbanística per a l’execució de l’ordenació derivada de la modificació del pla parcial del sector SUR 42. Així mateix, preveu donar llum verda a l’ocupació directa dels terrenys qualificats de sistema urbanístic ubicats dins dels sectors de desenvolupament denominats ARE, UA 51 i UA 96, per possibilitar l’execució del vial Víctor Torres, l’accés a Torre Salses que està pendent de desdoblar i prolongar. Aquesta obra costa 6 milions i Promenade va afirmar que està disposada a assumir-los.En aquest sentit, el govern municipal es va limitar a indicar que “s’estan seguint els tràmits previstos en el procediment”. L’anterior govern d’ERC, Junts i Comú, i després sense aquest últim grup, va frenar la tramitació de Torre Salses al diferir del model comercial, fet que va motivar que Promenade presentés demandes per una possible prevaricació contra l’exalcalde Miquel Pueyo i l’extinent d’alcalde Toni Postius, que el jutjat va acabar arxivant. Promenade va recórrer, però després va retirar el recursD’altra banda, la junta de govern té previst aprovar l’adhesió de la Paeria a l’acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació d’ens locals, per elaborar estudis de mobilitat per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions.