Renfe estrena dos Avlo amb què Lleida guanya 3.000 places a la setmana d'alta velocitat

Marc Carbonell Lleida

Renfe va estrenar ahir dos noves freqüències dels trens de baix cost Avlo, una en direcció a Barcelona amb sortida a les 17.35 hores i una altra cap a Madrid, a les 20.59 hores. La companyia substitueix així els AVE que cobrien aquestes freqüències amb trens del nou model S106, que amb 581 seients suposen un augment del 17% de passatgers. “Guanyem unes 144 places per tren”, va celebrar el gerent de l’àrea nord-est de Renfe, Ricardo Rivera. En efecte, els S106 són els trens d’alta velocitat amb més capacitat de tots els que actualment circulen per l’Estat. Així mateix, “són molt més moderns i compten amb l’última tecnologia”, va assegurar Rivera. Els nous Avlo, de la mateixa forma que els AVE, assoleixen una velocitat màxima de 300 quilòmetres per hora.

Les dos noves freqüències dels Avlo se sumen a les dos que ja unien Lleida amb les capitals, a les 21.35 hores amb destinació a Barcelona i a les 10.59 hores en sentit contrari. Tres dels quatre trens ja s’han reemplaçat amb el nou model, per la qual cosa Lleida guanya unes 3.000 places a la setmana d’alta velocitat. A més, “els preus poden arribar a ser fins un 50% més barats que els dels AVE”, va afegir Rivera.Amb una composició de dotze vagons i dos caps motors, els trens estan distribuïts en files de tres i dos seients separats per un passadís. Els combois són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, que tenen espais i banys adaptats, i disposen de seients de gran confort, reclinables i amb reposapeus. Així mateix, compten amb connectivitat wifi, espai per a cotxets de nadons i maleters de gran capacitat.Renfe celebra que de moment s’han venut més de 121.200 bitllets fins al desembre per a aquests Avlo S106, que a més d’estrenar-se en les connexions de Catalunya amb Madrid, ahir també es van inaugurar a les línies que connecten el País Valencià i Múrcia amb la capital de l’Estat. Així mateix, es va estrenar la connexió AVE amb Astúries i noves destinacions a Galícia amb el nou tren Avril. L’Avlo que partia a les 10.59 hores cap a Madrid va arribar a Lleida i a la seua destinació amb estricta puntualitat, però el viatge inaugural del tren Avril (AVE) entre Vigo i Madrid va arribar a destinació amb més de dos hores de retard, per un problema tècnic.La companyia estatal ha iniciat un procés de renovació de la seua flota d’alta velocitat després de rebre de l’empresa Talgo les primeres 10 unitats de les 30 encarregades del model S106, que formen part del paquet d’inversions de més de 5.000 milions amb què l’empresa preveu comprar i renovar el seu material.