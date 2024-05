Presó per a l'arrestada per explotació sexual

La dona detinguda la setmana passada al barri de Noguerola en un operatiu internacional formava part d’una xarxa que explotava 16 dones, que han estat alliberades, a França. L’arrest, com va avançar SEGRE, es va dur a terme el 14 de maig al passatge Miquel Farga per part de la Policia Nacional, així com per agents d’Europol i la Policia francesa. És una dona de 40 anys i d’origen romanès que va ingressar a la presó per ordre judicial, segons van explicar fonts pròximes a aquest diari. L’operació, amb 9 persones detingudes, quatre a França i 5 a Espanya, entre elles la de Lleida, ha desarticulat una xarxa criminal que es lucrava amb l’explotació sexual de les seues víctimes, que captava als països d’origen, principalment el Brasil, encara que també Romania, Colòmbia, República Dominicana o Veneçuela. Una vegada a França, les explotaven en pisos. Els detinguts a Espanya es dedicaven a publicar els serveis sexuals en pàgines de contactes i rebien les trucades dels clients. Estan acusats de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Segons els investigadors, blanquejaven els diners amb girs postals i enviament de diners a destinataris al Brasil.