Set de cada deu MIR es plantegen anar-se'n fora a l'acabar la formació

El 70% dels metges interns residents (MIR) que s’estan formant a Catalunya s’han plantejat marxar a l’estranger quan obtinguin el títol d’especialista, i el 39% no es veu treballant en el sistema sanitari públic en deu anys. Així ho indica una enquesta del sindicat Metges de Catalunya a 767 residents de totes les demarcacions, que situa com a principal problema un excés de treball que causa dificultats d’equilibri entre treball i vida personal. Per trobar solucions, el sindicat proposarà al futur Govern la creació d’un estatut MIR de Catalunya per garantir unes condicions “dignes i equitatives” als residents. “Tenim vocació i som conscients que estem en una etapa d’aprenentatge, però també tenim vida i projectes personals”, va afirmar Marc Albiol, resident de tercer any i promotor de l’estudi.

Posar fi a les guàrdies de 24 hores és una de les principals reivindicacions dels MIR, ja que el 85% creuen que s’haurien d’abolir i el 77% volen substituir-les per torns de 12 hores, encara que suposi fer-ne més. “Treballar 24 hores seguides suposa un risc per als pacients, de cap manera no pots tenir les mateixes capacitats”, va explicar Albiol. A més a més, quatre de cada deu asseguren que no poden fer el mínim legal de 36 hores setmanals de descans ininterromput. Malgrat patir un “estat permanent de malestar emocional per no arribar a tot”, l’enquesta reflecteix que, en general, els residents tornarien a escollir la mateixa especialitat (87%) i també la mateixa unitat docent (68%).

Reivindiquen la medicina i infermeria familiar

Més de cent sanitaris, sobretot metges i infermeres residents, tècnics en emergències sanitàries i professionals de l’Atenció Primària, van donar a conèixer ahir en una jornada l’experiència de la rotació dels residents al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). “Ens ha permès sortir de la nostra zona de confort per anar a casa dels pacients i ajudar-los des d’una part més humana veient les condicions inicials de les seues patologies”, va explicar el lleidatà Pau Olivares, MIR de Família de tercer any. “Moltes vegades es desvalora la Medicina Familiar, encara costa que la població entengui que és una especialitat que acompanya a les persones des de l’edat pediàtrica fins al final de la vida”, va afegir.La veïna d’Arbeca Sonia Sans, infermera resident de segon any també en l’especialitat Familiar i Comunitària, va explicar que “sens dubte vull treballar en l’Atenció Primària perquè les tasques són molt variades i gratificants, com el seguiment de la cronicitat de les patologies, l’acompanyament al final de la vida o les diferents cures que fem”.Així mateix, el cap territorial del SEM a Lleida, José Ramón Ropero, va explicar que en el pròxim contracte del servei d’emergències –en fase de licitació– preveuen augmentar les hores de treball i les dotacions.