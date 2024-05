Nova norma de seguretat que obligarà a reformar tres de cada quatre ascensors

Una nova instrucció tècnica del ministeri d’Indústria per reforçar la seguretat dels ascensors de tot l’Estat, que entrarà en vigor l’1 de juliol, obligarà a revisar-ne tres de cada quatre dels que actualment hi ha instal·lats a Catalunya, segons va avançar ahir El Periódico. La normativa afecta tant els ascensors d’edificis públics com privats i entre els requisits que hauran de complir els elevadors, segons la instrucció, figuren el control de pes, la detecció de persones per evitar que les portes es tanquin i les atrapin, la correcta detecció a cada replà per evitar entrepussades, així com disposar d’un sistema que permeti trucar des de la cabina al servei tècnic. En principi, els ascensors instal·lats els últims 10 anys ja incorporarien els nous requisits.

El president de Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Lorenzo Viñas, va indicar a aquest diari que els terminis per fer les adaptacions són d’un, tres o deu anys, en funció de les modificacions que siguin necessàries, i va precisar que començaran a comptar a partir del moment en què s’efectuïn les inspeccions tècniques obligatòries dels elevadors, que s’han d’efectuar cada quatre anys. Per aquest motiu, recomana a les comunitats de propietaris que comencin ja a reservar pressupost a aquesta finalitat. A més, va anunciar que quan es constitueixi el nou Govern demanaran a l’Agència d’Habitatge de Catalunya que creï una línia d’ajuts per a aquestes actuacions. I és que, segons les modificacions que s’hagin d’executar als elevadors, les comunitats de veïns poden haver d’afrontar derrames d’entre 500 i 40.000 euros.