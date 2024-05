Salut Mental del Santa Maria de Lleida, en peu de guerra pel trasllat de part de l’hospitalització

La pràctica totalitat dels professionals de la unitat de Salut Mental de l’hospital Santa Maria han protestat aquest matí contra el pla de Salut de traslladar part de l’hospitalització infantil i juvenil al centre de Sant Joan de Déu.

El cap del servei, Jordi Blanch, ha manifestat que rebutgen de ple tant que aquest servei perdi quatre llits que passarien a Sant Joan de Déu, on se n’obririen unes altres 14, com la fragmentació de l’atenció, ja que Salut preveu que els casos més greus es continuïn hospitalitzant al Santa Maria i els menys greus, a l’altre hospital. Sobre això, ha manifestat que els nens i joves que són ingressats per motius de salut mental han d'estar en un hospital generalista, perquè també necessitaran ser atesos per metges d’altres especialitats.

Assenyala que estan a favor que s’ampliï el servei, però que ha de fer-se en el Santa Maria, i també advoquen per potenciar l’hospitalització de dia i atencions sense ingrés. Finalment, els professionals critiquen que el Govern prengui aquestes decisions quan està en funcions.