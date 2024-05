La Universitat de Lleida no es defineix sobre Gaza per falta de quòrum

La falta de quòrum va impedir celebrar aquest dijous el claustre extraordinari convocat per la Universitat de Lleida (UdL) per pronunciar-se sobre la invasió israeliana de Gaza, ja que es van presentar menys de 100 (el mínim) dels 249 membres del màxim òrgan de representació de la universitat.

“Hem complert el que demanava l’alumnat acampat al Rectorat convocant aquest claustre extraordinari, però desafortunadament no hi ha hagut quòrum”, va explicar la vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps. L’equip de direcció decidirà pròximament la data d’una nova convocatòria extraordinària, on debatran tres propostes diferents.Els estudiants que van demanar aquesta convocatòria, que protagonitzen una acampada a l’edifici del Rectorat des de fa uns dies, van afirmar que “és una gran irresponsabilitat que els membres convocats no hi hagin assistit”, i que “la UdL ignora la situació i continua en silenci, fet que demostra la seua complicitat amb el genocidi”. Van insistir que, amb o sense claustre, ha de trencar relacions amb Israel.