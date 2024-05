Apunyala al pit un home al carrer República del Paraguai de Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda un home de 33 anys acusat d’apunyalar- ne al pit un altre, de 28 anys, durant una baralla al carrer República del Paraguai. L’arrest es va practicar al carrer Tallada després que el presumpte autor fugís del lloc. La víctima va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova i el seu pronòstic no era greu. Els fets van tenir lloc cap a les 15.30 hores quan diverses persones es van veure implicades en una baralla, que es va originar per causes desconegudes. Un dels participants va treure una navalla i va assestar diverses ganivetades al pit a un altre. Fins al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana –que es va fer càrrec de la investigació– i dels Mossos d’Esquadra. Els testimonis van facilitar als policies la descripció de l’autor i van indicar cap a on havia fugit. Poc després, una patrulla de la Urbana valocalitzar el presumpte autor, de 33 anys, al carrer Tallada i va procedir a la seua detenció per un delicte de lesions amb arma blanca. Val a recordar que el cap de setmana passat tres persones van resultar ferides al ser agredides amb arma blanca. La de més gravetat va ser l’agressió que va patir un home dissabte a la nit a la Mariola.

Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant i no han transcendit detencions relacionades. La víctima va patir una punyalada a l’abdomen i va haver de ser intervinguda d’urgència. Aquest incident ha provocat que veïns del barri es manifestessin ahir per demanar més seguretat (més informació a la pàgina 8). Així mateix, els Mossos van detenir diumenge un home acusat d’atacar-ne un altre amb una botella trencada en una discoteca del carrer Alcalde Porqueres. La víctima va patir talls al coll. Finalment, una dona va denunciar davant de la Urbana que la seua exparella l’havia tallat al braç. Els fets van ocórrer a l’exterior d’aquesta discoteca.