Expulsat del país després de ser detingut 37 vegades a Lleida, amb diversos delictes greus

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha tramitat l’expulsió al seu país d’origen d’una persona acusada de la comissió de diverses desenes de delictes contra la propietat i contra les persones que hauria comès en alguns municipis de Lleida, a la comarca del Segrià, generant una gran inquietud en diferents àmbits on es va veure afectada la tranquil·litat ciutadana. A l’ara expulsat li constaven 9 detencions per robatori amb violència, 3 per robatori amb força, 2 per furt, 4 per delictes contra el patrimoni, 5 per amenaces, 1 per lesions, 4 per danys, 3 per atemptat contra agent de l’autoritat, 3 per trencament de condemna i 3 per reclamació judicial.

Com a conseqüència de la seua situació d’irregularitat administrativa a Espanya, la Policia Nacional va iniciar un expedient d’expulsió que ha finalitzat amb la materialització de la seua expulsió del territori espanyol i l’establiment de la mesura de prohibició d’entrada durant diversos anys.

La Policia Nacional a Lleida té per objectiu bàsic, en matèria d’immigració i estrangeria, aconseguir la repatriació de totes aquelles persones que, trobant-se irregular a Espanya, cometen actes greument associals o presumptament delictius al nostre territori, el que implica la realització d’un treball de coneixement i esbrinament de les causes judicials on poguessin veure’s implicats per a, eventualment, aconseguir la seua substitució per la possibilitat d’execució de la repatriació, com ha passat en aquest supòsit.

L’expulsió ha estat tramitada pel Grup Operatiu d’Estrangers de la Brigada Provincial d’Estrangeria de la Comissària de Lleida