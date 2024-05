La Paeria de Lleida habilitarà una vintena d'habitatges per a joves al Centre Històric

detail.info.publicated acn

La Paeria de Lleida ha detallat aquest dimarts les tres primeres iniciatives que durà a terme per habilitar una vintena d'habitatges al Centre Històric adreçats a joves. Concretament, l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU) obrirà un concurs per adjudicar 6 habitatges de lloguer per a menors de 30 anys, promourà projectes de masoveria urbana en 3 pisos més i licitarà un solar a l'Ereta per a construir-hi 11 pisos de lloguer per a persones de fins a 35 anys. Les iniciatives donen compliment al Pla d'Acció Municipal i formen part del projecte de regeneració del barri amb polítiques d'habitatge, ocupació i emprenedoria orientades al jovent, segons ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.

El concurs s'obrirà el 17 de juny i permetrà adjudicar sis habitatges de lloguer per a menors de trenta anys situats en diferents edificis ja existents al barri. Són cinc habitatges de dos dormitoris i un amb una habitació. El preu dels lloguers oscil·len entre els 244 euros de l’habitatge més petit i els 483 euros del més gran. Per a optar-hi és necessari estar empadronat a Lleida, així com que la unitat de convivència tingui ingressos mínims de 12.000 euros anuals i no superiors a 35.937 euros, entre altres requisits.

El segon dels projectes que s'impulsarà és la rehabilitació de tres habitatges en un edifici del Centre Històric. Es tracta d'un projece de masoveria urbana, que licitarà pròximament l'EMAU, a càrrec de joves en risc d'exclusió residencial. Concretament, les persones que opten a l'habitatge rebaixen el preu de lloguer a canvi d'hores de feina en obres menors de rehabilitació dels immobles.

Finalment, la tercera de les operacions és la licitació del dret de superfície d'un solar situat entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora perquè entitats privades sense ànim de lucre puguin optar a la construcció d’habitatge assequible de lloguer per a joves. L'espai té 441,78 metres quadrats de superfície i una edificabilitat màxima de 1.076,58 metres quadrats, que permeten construir un màxim d’11 habitatges. L'EMAU cedirà el dret de superfície per un període de 75 anys, amb un cànon simbòlic d’un euro anual.

"Complim amb el mandat que ens hem assignat, que és avançar en la rehabilitació del Centre Històric passant per la recuperació de l'habitatge”, ha assenyalat aquest dimarts l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant la roda de premsa per presentar aquestes iniciatives que ha tingut lloc a la seu de Lleida Jove. El paer en cap ha estat acompanyat de la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, i del regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavi Blanco.