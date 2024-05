Demanen 8 anys de presó per a un lleidatà per encarregar l’assassinat de la seua excunyada

La Fiscalia de Lleida sol·licita una condemna de vuit anys de presó per a un home de 63 anys acusat de contractar un company de feina com a sicari perquè assassinés la seua excunyada a canvi de 12.000 euros. Es preveu que el judici se celebri dimecres vinent 5 de juny a l’Audiència de Lleida.

El Ministeri Públic considera que l’home és autor d’un delicte de proposició a l’assassinat. Els fets es remunten a l’octubre de l’any 2020 en un cas que es va destapar quan un home va acudir a la comissaria dels Mossos per denunciar que havia estat contractat per un company de feina per assassinar una persona, com ja va publicar SEGRE. Ho va denunciar el 14 d’octubre i va assegurar que un amic li havia proposat cobrar 12.000 euros perquè assassinés la seua excunyada, amb qui tenia conflictes econòmics i una pèssima relació.

L’home va explicar que ja havia percebut 3.000 euros com a avenç però que havia fet marxa enrere i no ho duria a terme. Va dir també que no ho tenia preparat i que volia denunciar la situació perquè estava penedit d’haver acceptat. Els policies van comprovar que no es tractava d’una denúncia falsa i van detenir el presumpte inductor a l’assassinat.

D’aquesta manera, segons el Ministeri Públic, el 9 d’octubre li va mostrar quin era el domicili de la seua excunyada i li va donar els 3.000 euros com a paga i senyal. Ordre d’allunyament Per tot això, la Fiscalia considera que l’acusat és autor d’un delicte de proposició d’assassinat i sol·licita una condemna de vuit anys de presó, que se li impedeixi d’atansar-se a menys de 200 metres i comunicar-se amb la seua excunyada durant 15 anys i que la indemnitzi amb 5.000 euros pels danys morals ocasionats.