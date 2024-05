Imputat el conductor ebri que va causar el xoc a Lleida en que va morir una veïna d'Alcarràs de 39 anys i els seus dos fills van resultar ferits

Els Mossos d’Esquadra han imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu i dos delictes de lesions per imprudència el conductor que el 4 de maig passat va causar un xoc frontal a la carretera N-II al seu pas per Lleida i en el qual va morir una veïna d’Alcarràs de 39 anys i els seus dos fills van resultar ferits, un dels quals de caràcter crític.

La Unitat d’Investigació de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent ha determinat que hi va haver una conducció negligent per part del conductor, que també va resultar ferit de gravetat i fins a principis d’aquesta setmana no ha rebut l’alta hospitalària, segons ha pogut saber aquest diari. Una vegada ha sortit de l’hospital, els Mossos li han notificat la imputació en un cas que ja està judicialitzat.

Com ja va apuntar SEGRE, quan es va produir el sinistre l’home es trobava en estat ebri.

També hi havia una línia contínua, per la qual cosa hauria envaït el sentit contrari. El tràgic accident es va produir abans de les 18.30 hores del 4 de maig a l’altura del quilòmetre 457, en un revolt proper al restaurant Carballeira.

Fins al lloc del sinistre van acudir quatre dotacions dels Bombers i diverses patrulles dels Mossos, que van tallar la via en tots dos sentits per facilitar el treball dels serveis d’emergència. Per la seua part, el SEM va activar ambulàncies i dos helicòpters. Una d’aquestes unitats aèries va evacuar a l’hospital Vall d’Hebron un dels menors, que va resultar ferit crític.

L’altre petit va ser traslladat en ambulància a Barcelona amb contusions greus. Així mateix, els dos ocupants de l’altre vehicle, dos homes de nacionalitat romanesa, també van ser evacuats a un centre sanitari amb ferides de caràcter greu –l’ara imputat– i lleu.

El març passat, l’Audiència va condemnar a cinc anys de presó a l’acusat d’envestir mortalment mentre conduïa ebri i drogat dos motoristes a l’A-22, a prop d’Alpicat, el 2021. El tribunal li va imposar 4,5 anys pels dos homicidis i mig any més per abandonar el lloc de l’accident