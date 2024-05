Les persones ateses en programes d'extrema vulnerabilitat a Lleida augmenten un 9% al 2023

detail.info.publicated Redacció l

Al llarg de 2023, des de Creu Roja s'han atès 26.434 persones a través de les 13 assemblees locals i comarcals repartides per les comarques lleidatanes, 14.277 de les quals han estat ateses dins de projectes d’extrema vulnerabilitat, aquells que van destinats a donar suport a famílies afectades per la crisi social, que no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació i higiene, material escolar, ajuts per fer front als subministraments bàsics, etc. Es tracta d’una xifra que incrementa en un 9% el nombre de persones ateses en els mateixos programes d’extrema vulnerabilitat el 2022.

Dins d’aquest col·lectiu de persones especialment vulnerables, Creu Roja remarca que el 50,7% han estat dones, amb una franja d’edat més habitual entre els 24 i els 49 anys, que es troben en època de criança i que sovint han de fer front a una situació molt complicada a nivell social, amb una inflació i un increment sostingut dels preus que ha impactat molt especialment en les famílies monoparentals.

Persones ateses en els diferents àmbits d’activitat

Pel que fa a l'àmbit d’Inclusió Social, es refereix als programes d’extrema vulnerabilitat, els que s'adrecen a persones migrades i refugiades, els que van dirigits a gent gran i persones cuidadores i a dones en dificultat social. En total són 17.920 persones ateses al 2023; 14.277 en programes d’extrema vulnerabilitat i 2.653 persones migrades i refugiades (1.775 persones migrades i 878 sol·licitants d’asil i refugi); 1.049 persones grans i cuidadores i 211 dones en dificultat social.

Dins del col·lectiu de persones migrades i refugiades, Creu Roja posa en valor els programes d’acollida (1.625 persones) i integració (139 persones) de persones migrades i l’acollida i integració de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional temporal ( 829 persones ateses). Finalment, en el marc del programa d’itineraris laborals per a persones sol·licitants d’asil s’han atès 80 persones.

En relació al col·lectiu de persones grans i persones cuidadores, Creu Roja destaca les 1.049 persones ateses (768 dones i 281 homes) en els diversos programes. Dins d’aquest col·lectiu especialment vulnerable hi ha el programa d’ajuda a domicili bàsica i complementària (amb 444 persones ateses) i el programa “Enreda’t” per garantir que les persones grans tenen una xarxa social i el programa per lluitar contra la Soledat no volguda, “Sempre Acompanyats”, (amb 261 persones ateses).

També cal fer especial menció al programa “Bon Tracte”, per promoure un tracte adequat i protecció davant el maltractament de la gent gran (amb 97 persones ateses) i el de “Respir”, adreça a persones que tenen cura de persones grans (amb 74 persones ateses). Finalment, els programes de Teleassistència domiciliària i mòbil han atès 404 persones.

Finalment dins d’aquest àmbit, Creu Roja destaca les 211 dones en dificultat social ateses al programa ATENPRO, servei de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere.

Educació - Infància i Joventut

Dins l’àmbit d’ Educació, amb Creu Roja Joventut Lleida i els seus programes adreçats a infants i joves, s’han atès 2.736 infants i joves ( 1.277 infants i 1.459 joves) . Pel que fa als projectes amb infants, Creu Roja destaca el de promoció de l’èxit escolar (142 infants atesos), el de Joguina Educativa (1.143 infants atesos), el d’intervenció comunitària extraescolar en contextos de vulnerabilitat ( 161 infants atesos), el d’Inclusió social de nens i nenes (143 infants atesos) i el d’educació emocional (amb 55 infants atesos).

En relació als projectes amb joves, Creu Roja destaca el projecte “Somnit”, per informar, prevenir i reduir el risc en el consum de drogues en contextos d’oci nocturn, amb 648 joves atesos i el projecte “Espai Propi”, per fomentar l’existència d’espais segurs per a les dones joves i evitar les possibles situacions de violència, amb 755 joves sensibilitzats.

Ocupació

Pel que fa a l’àmbit d’Ocupació, Creu Roja destaca el nombre de persones sense feina o en precarietat laboral que han estat ateses, 874, de les quals 257 han estat en programes específics d’accés a l’ocupació i 211 han participat en diferents itineraris d’inserció laboral. Durant l’any 2022, des de l’àmbit d’Ocupació de Creu Roja a Lleida s’han gestionar 234 contractes laborals, gràcies a la col·laboració de 65 empreses (amb 159 col·laboracions realitzades).

Salut, Socors i Emergències

En l’àmbit de Socors i Emergències, Creu Roja ha atès 370 persones en els diversos serveis preventius realitzats (en total 103 serveis preventius terrestres).

En l’àmbit de Salut, s'han atès 3.268 persones en diversos projectes d’atenció a persones amb estil de vida no saludables (2.937 persones), 2.516 persones sensibilitzades amb campanyes de prevenció per onada de fred i de grip i de 2.546 persones en campanya per onada de calor. Finalment cal destacar les 262 persones sensibilitzades en campanyes de salut comunitària.

Medi Ambient

En l’àmbit del Medi Ambient, Creu Roja ha atès 338 persones tant en el programa “Movemt-nos per a l’estalvi domèstic”, amb 260 persones ateses i les 78 persones senbilitzades en el projecte de neteja d’espais naturals (Projecte Libera).

La base social i pressupostària

A la demarcació de Lleida, Creu Roja va tancar el 2023 amb un equip de voluntariat format per 1.120 persones, el 60,7% de les quals són dones; amb 16.639 socis (persones i empreses) i amb una plantilla tècnica de 74 persones i amb un pressupost de 6,3 milions d’euros, el 77% del qual, destinat a programes d’Inclusió Social.

Totes aquestes activitats i projectes han estat possibles gràcies al suport que l’organització rep per part de la societat, empreses, administracions i la ciutadania en general.