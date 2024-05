La Paeria lloga sis pisos del Centre Històric a menors de trenta anys

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) obrirà un concurs el 17 de juny per adjudicar sis pisos de lloguer per a menors de trenta anys situats en diferents edificis ja existents del Centre Històric. Cinc d’aquests tenen dos dormitoris i un altre compta amb un, i els seus preus oscil·laran entre els 244 i els 483 euros al mes. Els beneficiaris dels pisos hauran d’estar empadronats a Lleida, estar inscrits al registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial abans de dissabte dia 1 i no podran ser propietaris de cap altre habitatge. La unitat de convivència haurà de tenir uns ingressos mínims de 12.000 euros anuals, i si està formada per dos persones, no podran guanyar més de 35.937 euros.

Es farà un sorteig entre la llista definitiva d’admesos per poder determinar l’ordre en el qual els candidats escolliran el seu pis, d’acord amb la preferència indicada a la seua sol·licitud.També al Barri Antic, la Paeria promourà projectes de masoveria urbana en uns altres tres pisos d’un edifici per a joves en risc d’exclusió residencial. La masoveria consisteix en una rebaixa del preu de lloguer a canvi d’hores de treball en obres menors de rehabilitació dels mateixos habitatges. L’EMAU licitarà pròximament el contracte de gestió.Finalment, com ja va anunciar l’alcalde a finals del mes de febrer, la Paeria licitarà el dret a superfície d’un solar del Centre Històric que està entre els carrers Ereta, Galera i Alsamora. Compta amb 441,78 metres quadrats i una edificabilitat màxima de 1.076,58 m², que permetran construir un màxim d’onze habitatges. L’EMAU cedirà el dret de superfície per setanta-cinc anys, amb un cànon simbòlic d’un euro anual. Els pisos es destinaran a joves de fins a trenta-cinc anys.Potenciar l’emancipació juvenil al Barri Antic “és una de les principals prioritats del govern municipal i està recollida dins del pla d’acció municipal”, va explicar l’alcalde, Fèlix Larrosa. “La nostra aposta és viva, les accions que fem han d’anar acompanyades d’aquestes fórmules d’impuls a l’habitatge i sumar amb el projecte de La Fàbrica, un espai per a la creativitat i l’emprenedoria que volem fer realitat”, va afegir.