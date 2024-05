Els acampats al Rectorat de la Universitat de Lleida en suport a Palestina bloquegen les portes

El Rectorat de la Universitat de Lleida, que es troba en plena època d'exàmens, s'ha aixecat aquest dijous amb dues de les tres portes principals bloquejades pels manifestants que fa dues setmanes que hi acampen en suport a Palestina.

Imatge de la porta principal del Rectorat, bloquejadaAMADO FORROLLA

L'única porta oberta d'accés a la Universitat de LleidaAMADO FORROLLA

La trentena de manifestants acusen a la Universitat de ser còmplice dels atacs d'Israel a Palestina, i demanen al rector, Jaume Puy, que es posicioni.

Segons han explicat fonts de la Universitat a SEGRE, el bloqueig de dues portes principals no afecta a l'activitat normal de la Universitat, que es troba en època d'exàmens.

Imatge dels acampats en suport a Palestina al Rectorat de la Universitat de LleidaJOAN TEIXIDÓ

És una mesura més de pressió dels acampats de cara al consell de govern extraordinari que s'ha de celebrar aquest divendres, per debatre les relacions de la Universitat de Lleida amb institucions públiques i privades d'Israel.

Precisament fa just una setmana el claustre extraordinari de la Universitat de Lleida per debatre aquestes relacions va haver de ser anul·lat per falta de gent. Hi havien de participar com a mínim 100 persones del màxim òrgan de representació de la UdL, que està compost per 249 membres dels tres col·lectius: estudiantat, personal docent i investigador, i personal tècnic de gestió, administració i serveis.

Estudiants ja es van manifestar contra Puy

El divendres 17 de maig els manifestants van pujar cap a la sala de reunions per manifestar-se davant del rector, Jaume Puy, que estava firmant la renovació dels convenis amb representants de les aules d’extensió universitària de la província. Els manifestants es van quedar primer al passadís, on van clamar consignes com “Israel assassina, UdL patrocina”.

Un parell de manifestants van explicar llavors que “demanem al rector que es posicioni, som estudiants i aquest és l’únic abast que podem tenir, però tenim el dret que la nostra universitat no formi part d’un genocidi”.

L’únic moment de tensió es va viure just després, quan els estudiants van avançar fins a la porta de la sala i van conversar amb responsables de les aules, que van defensar que “la universitat no és còmplice” de les morts a Gaza. Els estudiants van abandonar el lloc passats uns minuts.

Manifestants i representants de les aules, ahir al Rectorat. - MARC CARBONELL

Manifestants i representants de les aules, ahir al Rectorat. - MARC CARBONELL

Hasél, protagonista de l'últim tancament del Rectorat

El darrer tancament del Rectorat a la Universitat de Lleida va tenir lloc el febrer de l'any 2021, quan el raper lleidatà Pablo Hasél s'hi va tancar per evitar ser detingut. Contra ell hi havia l'ordre de detenció de l’Audiència Nacional pels delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona.

Per mirar d'evitar-ho, ell i diversos manifestants més es van tancar un dilluns al Rectorat de la Universitat, on van mantenir un pols que va acabar dos dies més tard a les vuit i mitja del matí.

Durant l'operació dels Mossos, que va deixar diverses imatges icòniques, hi van haver diverses destrosses al Rectorat.

La detenció de Pablo Hasél va iniciar una onada de manifestacions arreu del país. A Lleida hi van haver disturbis durant dos dies, amb desenes de detinguts i nombrosos desperfectes a la ciutat, sobretot a la zona de la subdelegació del Govern central.