El claustre extraordinari de la Universitat de Lleida per debatre les relacions amb Israel, anul·lat per falta de gent

El claustre extraordinari de la Universitat de Lleida en què s'havia de debatre la relació de la institució lleidatana amb Israel, i definir el posicionament de la institució en el conflicte entre Israel i Palestina que va esclatar l’octubre passat, ha quedat anul·lat per falta de gent.

El màxim òrgan de representació de la UdL està compost per 249 membres dels tres col·lectius: estudiantat, personal docent i investigador, i personal tècnic de gestió, administració i serveis. La sessió, prevista a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, al campus de Cappont, necessitava un mínim de 100 persones per poder-se dur a terme.

"Hem complert el que demanava l'alumnat acampat al Rectorat convocant aquest claustre extraordinari, però desafortunadament no hi ha hagut quòrum", ha explicat la vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps. L'equip de direcció decidirà properament la data d'una nova convocatòria extraordinària, on es debatran tres propostes diferents.

Sobre el conflicte de Gaza, Camps ha recordat que la UdL es va adherir el passat mes de novembre al comunicat de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i que a l'abril va emetre un comunicat propi posicionant-se a favor de la pau.

Aquest claustre extraordinari el va convocar al setmana passada el rector de la Universitat de Lleida, a petició dels estudiants acampats al Rectorat de la Universitat.

Estudiants acampen a la UdL en suport a Palestina

Imatge dels acampats en suport a Palestina al Rectorat de la Universitat de LleidaJOAN TEIXIDÓ

Una trentena d’estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) van iniciar dimarts passat a la nit una acampada al Rectorat en suport a Palestina.

Divendres passat van pujar cap a la sala de reunions per manifestar-se davant del rector, Jaume Puy, que estava firmant la renovació dels convenis amb representants de les aules d’extensió universitària de la província. Els manifestants es van quedar primer al passadís, on van clamar consignes com “Israel assassina, UdL patrocina”.

Un parell de manifestants van explicar llavors que “demanem al rector que es posicioni, som estudiants i aquest és l’únic abast que podem tenir, però tenim el dret que la nostra universitat no formi part d’un genocidi”.

L’únic moment de tensió es va viure just després, quan els estudiants van avançar fins a la porta de la sala i van conversar amb responsables de les aules, que van defensar que “la universitat no és còmplice” de les morts a Gaza. Els estudiants van abandonar el lloc passats uns minuts.

Per la seua part, Puy va afirmar que “entenem les reivindicacions, que són plenament lícites mentre respectin els drets dels altres”, i va valorar que “si estudiants d’Israel volen vindre a fer una estada, és difícil justificar que els fem pagar una cosa de la qual no són responsables”.