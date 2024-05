Clam del comerç a favor del Pla de l’Estació de Lleida: “Les botigues al centre de la ciutat”

Un centenar de comerciants de Lleida s’han manifestat aquest divendres davant de la Paeria per demanar que es tramiti definitivament el Pla de l’Estació de Lleida, que preveu la cobertura de les vies i la creació d’un centre comercial de 60.000 metres quadrats.

Tal i com va publicar SEGRE aquesta setmana, la Paeria està enllestint tots els tràmits necessaris per poder aprovar el pla de l’estació. Així ho va manifestar l'alcalde, Fèlix Larrosa. “Ja vaig dir que mai aturaríem cap projecte. I molt menys un projecte que té els seus orígens en els governs dels meus predecessors, governs socialistes, que l’any 2018 ja es van posar a treballar”, ha assegurat el paer en cap, que ha estat acompanyat per les tinentes d’alcalde Begoña Iglesias i Pilar Bosch.

L’alcalde va explicar per quin motiu no s’ha pogut avançar fins ara amb la seva aprovació provisional. Així, va dir que el 12 d’abril de 2023, el ministeri de Transports va emetre un informe desfavorable a l’aprovació inicial, que imposava la resolució de 7 condicionants perquè pugui tirar endavant. Aquest informe, però, no va arribar a la Paeria fins gairebé un any després, 5 de març de 2024, i ho va fer per un canal no oficial.

Per la seva banda, representants de les associacions de comerciants signants del Manifest en suport del comerç local es van reunir a principis de maig amb portaveus de tots els grups municipals de l’oposició a la Paeria (PP, ERC, Junts, Vox i Comú) per acordar accions conjuntes amb l’objectiu de desbloquejar la modificació parcial del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) en l’àmbit de l’estació i impulsar d’aquesta manera el centre comercial i de lleure i els habitatges previstos en aquesta zona.

Van pactar la necessitat de reivindicar “la igualtat de condicions per part de l’ajuntament” en l’execució dels tràmits per als dos projectes comercials previstos a la ciutat, el pla de l’estació i Torre Salses, “una vegada constatat que el govern local no està tramitant amb la celeritat deguda la modificació del PGOU”. Van recordar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va comprometre a portar al ple de l’abril l’aprovació provisional del pla i creuen que tampoc no anirà al d’aquest mes.

Asseguren que a la reunió hi va haver “unanimitat respecte a la valoració positiva del pla de l’estació perquè per la seua ubicació al centre urbà és el projecte que, al costat del comerç local, generarà dinamisme aportant activitat econòmica i millorant l’oferta de lleure al cor de la ciutat”. I també en el “rebuig a Torre Salses, atès que es considera que buidaria d’oferta comercial el centre urbà”.