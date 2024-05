Llei d'amnístia: l’opinió de tres condemnats a Lleida

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’aprovació definitiva de la llei d’amnistia al Congrés és vista com una “fita històrica” pels encausats pel procés, com és el cas dels lleidatans Ramona Barrufet (Junts), exalcaldessa d’Arbeca i exmembre de la Mesa del Parlament, l’exconseller i exalcalde d’Agramunt Bernat Solé (ERC) o l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà.

Barrufet, condemnada a quatre mesos d’inhabilitació i 1.200 euros de multa per desobediència, defensa que, com que la seua sentència encara no és ferma, no pot valorar amb certesa els efectes que l’amnistia pot tenir en el seu cas. Amb tot, celebra que l’aprovació de l’amnistia és una “fita històrica”. “No sé el que passarà, però tinc moltes ganes de passar pàgina”, va assegurar a SEGRE Barrufet, que va tornar a la docència després del seu pas pel Parlament.

D’altra banda, Solé i Juvillà ja han complert les penes d’inhabilitació per a exercici de càrrec públic a les quals van ser condemnats per desobediència. A nivell personal, van assegurar a aquest diari que la norma és més aviat una “reparació del dany”, ja que podria fer que se’ls eliminessin els antecedents penals, però a nivell polític van coincidir a destacar que és una “pas molt important”, atès que es reconeix l’existència d’un “conflicte polític”. En aquest sentit, van assegurar que el pròxim pas és aconseguir un referèndum d’autodeterminació a Catalunya