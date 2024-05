detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Que l’educació ha perdut prestigi amb el pas dels anys i que mestres i professors tenen cada vegada menys autoritat a les aules és una percepció compartida entre la majoria dels més de cent docents lleidatans que aquest any es jubilen i que ahir van ser homenatjats a la Seu Vella. “La nostra tasca s’ha devaluat, hem de recuperar la nostra credibilitat i invertir més en educació”, valora Roser Soler, que va començar la seua carrera de mestra amb 21 anys a l’escola pública d’Arbeca i ha treballat els últims deu en un centre de recursos pedagògics. Una altra lleidatana, professora de formació professional al Torre Vicens durant els 35 anys de la seua carrera, explica que l’FP ha canviat molt perquè hi ha més diversitat d’alumnes i “moltes més especialitats, la qual cosa és positiu, encara que es puguin perdre una mica els continguts més troncals”. Així mateix, considera que “hem perdut autoritat, com en altres professions”. Soler valora que “l’autoritat no era necessària perquè connectàvem amb els alumnes i valoraven més la nostra feina”, però coincideix amb la majoria en el fet que en l’última dècada hi ha hagut un canvi d’actitud de moltes famílies que afecta els alumnes. “Alguns pensen que els seus fills ho fan tot bé i acostumen a escoltar només una versió”, lamenten. Una altra mestra afegeix que “abans hi havia més imposició i ara més llibertat, s’hauria de trobar un punt mitjà”.

Per una altra banda, les docents valoren positivament els canvis en les maneres d’ensenyar cap a mètodes més participatius. Tanmateix, “que s’eliminin les lectures obligatòries [a Batxillerat] és un drama i una pèrdua lamentable que deixarà desempoderats molts estudiants de les branques científiques”, va valorar Soler. La consellera d’Educació, Anna Simó, va assistir a l’acte per “agrair personalment tots els seus anys de dedicació al sistema educatiu”, va afirmar.