El Ple de la Paeria de Lleida aprova l'augment de les tarifes de les escoles bressol amb els vots del PSC i Junts

El Ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals pel que fa a les taxes per serveis educatius i esportius, que contempla l'augment de les tarifes de les escoles bressol municipals, així com del servei de menjador. El punt s'ha aprovat per la mínima amb 14 vots a favor, 6 de l'equip de govern del PSC i 5 del grup de Junts, i 13 en contra d'ERC, PP, Vox i Comú. El plenari també ha donat llum verda a dues mocions, una per millorar les polítiques de protecció dels animals de companyia i una altra amb mesures per combatre la inseguretat i la multireincidència. Durant la sessió, l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha cridat l'atenció a la portaveu de Vox per haver acusat de "genocida" l'expresident Lluís Companys.

Un dels punts de l'ordre del dia que ha generat més debat ha estat l'aprovació definitiva de l'augment de les tarifes de les escoles bressol. Abans del debat, ha intervingut al ple una representant de l'Associació de Famílies de l'escola bressol Turó de Gardeny, Ares Villòria, que ha criticat els canvis en la taxa, ja que entén que encariran el servei i en reduiran la flexibilitat.

El regidor d'Educació, Xavi Blanco, ha defensat el "model d'excel·lència de les escoles bressol" i ha destacat que la modificació busca "posar els infants al centre", per poder oferir un millor servei. A més ha assenyalat que un 60% de l'alumnat de les bressol té escolarització gratuïta, que s'ofereix una tarificació social per trams i que només un 3% es veurà afectat per l'eliminació de l'horari intensiu.

En nom del grup del PP, la seva portaveu, Anna Florista, s'ha mostrat en contra dels canvis, perquè creu que comportaran "una pujada de taxes" i ha defensat que "cal fer gestions amb la Generalitat perquè cobreixi el dèficit en gestió dels serveis educatius, perquè no hi ha millor inversió que l'educació".

De la seva banda, la regidora d'ERC Sandra Castro ha acusat el govern d'actuar "amb afany recaptatori en el moment en què reben més diners de la Generalitat", perjudicant, al seu entendre, a les famílies reduint les seves opcions i actuant contra la igualtat d'oportunitats, sense tenir un model educatiu.

La portaveu adjunta de Junts per Catalunya Lleida, Neus Caufapé, ha justificat el suport a la modificació d'ordenança, perquè considera que permet oferir una educació i un servei de qualitat, amb recurs humans i materials adients, assegurar la formació i uns equipaments ben condicionats.

Reactivació del Consell Econòmic i Social

El plenari també ha aprovat definitivament el nou reglament del Consell Econòmic i Social (CES), que permetrà reactivar aquest consell consultiu en l'àmbit de les polítiques econòmiques i de formació i ocupació. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat que aquest és un organisme que ja existia i que ara s'aprova la modificació del seu reglament "perquè funcioni de la millor manera possible i que tots en puguem treure utilitat com a membres de la corporació municipal".

El nou text s'ha aprovat amb 18 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions, i la tinenta d'alcalde Carme Valls ha destacat que aquest és un instrument de consens per a tota la ciutadania que estarà format per "persones representatives de la vida política, cívica, social i professional de reconegut prestigi". Ara s'obrirà una període per parlar amb les persones que conformaran el CES, d'acord també amb els grups municipals i els representants de la societat civil.

"Intentarem que la seva composició representi de la manera més fidedigna la realitat econòmica i social de la ciutat perquè entre tothom construïm l'instrument que la ciutat necessita per a guanyar el benestar pels nostres conciutadans a mig i llarg termini", ha afirmat Valls. La portaveu del Comú, Laura Bergés, ha criticat la "manca de voluntat del govern d'incorporar punts de vista diferents", mentre que el regidor Josep Roca (Vox) ha assenyalat que no creuen en la utilitat del CES i que suposarà una despesa.

Mocions

En l'apartat de les mocions s'ha aprovat la promoguda per Rosa Maria Torruella Rosell, en representació de diverses entitats protectores dels animals, la majoria adherides a la Plataforma Animalista de les Terres de Lleida per al desplegament de mesures efectives per la recollida d'animals abandonats o perduts, així com per la millora de les instal·lacions i l'atenció dels animals acollits i de les colònies de gats.

El text ha obtingut ampli suport dels paers, amb 25 vots a favor i dues abstencions. Entre les mesures que planteja hi ha la millora de les gàbies dels animals, de les zones recreatives i dels espais de quarantena al CAAC. També es proposa millorar el control de les colònies de gats, aplicant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) amb una coordinació adequada; la millora del protocol de rescats amb funcionament les 24 hores; el reforç de personal al CAAC; i posar en funcionament la Taula de Benestar Animal. A més, aposta per fer controls regulars de lectura de xips, campanyes d’esterilització i suport al voluntariat, entre d'altres.

D'altra banda, també s'ha aprovat en una votació per punts la moció presentada per Junts per Catalunya Lleida per combatre la inseguretat i la multireincidència delictiva. Entre els acords, s'hi inclouen mesures com la incorporació de nous efectius de la Guàrdia Urbana fins arribar als 250 agents; millorar la dotació d'equipament del cos; impulsar la perspectiva comunitària dins el Pla Local de Seguretat; actualitzar el conveni de col·laboració amb Interior; millorar la coordinació entre els cossos de seguretat; instar el govern de la Generalitat a construir la nova comissaria de Mossos i exigir-li un estudi sobre la sobrecàrrega dels jutjats per a sol·licitar-ne de nous de reforç; demanar als ministeris d'Interior i Justícia una valoració de la reforma del Codi Penal del 2022 i instar els grups parlamentaris a l’aprovació de mesures contra la reincidència; i promoure el reconeixement públic dels membres de la Urbana i el Mossos.

Crida a l’ordre a Vox

El ple ha rebutjat la moció presentada per Vox per la implementació d'un pla integral de suport i revitalització del comerç local a Lleida.

Durant el debat, l'alcalde Larrosa ha cridat a l'ordre a la portaveu de Vox, Gloria Rico, ja que durant el seu discurs ha acusat de "genocida" l'expresident de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys. "Nosaltres no podem acceptar aquest to, aquestes paraules, hem de ser escrupolosos i respectuosos amb la història i, per tant, li demano que ho retiri. Vull que quedi constància que aquest alcalde no accepta ni dona per bones aquestes afirmacions", ha afirmat Larrosa. Rico no ha accedit a retirar aquesta declaració perquè no constés en acta.