Salut retallarà les substitucions del personal de vacances als CAP

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha demanat a alguns centres d’Atenció Primària (CAP) que redueixin les substitucions d’estiu per cobrir les vacances dels professionals sanitaris, atesa la situació econòmica actual vinculada a la pròrroga pressupostària. El Periódico va avançar ahir que els equips directius no podran contractar personal substitut, una informació que l’ICS matisa perquè, segons indica, no hi ha personal mèdic per contractar i són els membres dels mateixos equips els que cobreixen les vacances dels companys ampliant horaris. Aquesta despesa extra és la que el departament de Salut limita a causa de la falta de fons per la pròrroga pressupostària, si bé l’ICS subratlla que sí que es reforçaran com cada any les zones més poblades. Això significa que no es pot ampliar la partida per a les hores extres que el personal hagi de fer per cobrir les vacances dels seus companys, la qual cosa ha motivat, segons la seua versió, la petició a alguns CAP perquè redueixin les substitucions.

Tanmateix, subratlla que es continuaran cobrint allà on sigui necessari per l’activitat assistencial de cada centre i que les zones turístiques es reforçaran per assumir l’increment d’activitat en èpoques de vacances. Així mateix, l’ICS afirma que sí que hi haurà substitucions de baixes per maternitat o per incapacitat temporal.

Salut recorda que en relació amb l’any 2019, l’ICS té actualment 24.930 professionals d’Atenció Primària, 4.587 més que el 2019. Dels que s’han incorporat, 253 són metges i 1.037, infermeres.

Vacunen del xarampió persones de 44 a 58 anys

Salut està oferint els ciutadans d’entre 44 i 58 anys que es vacunin del xarampió, arran de l’increment de casos a Europa i que aquesta franja d’edat pot no estar immunitzada. La vacunació sistemàtica contra aquesta malaltia viral va començar el 1981 com a part de la triple vírica, i els nascuts el 1965 o abans molt probablement ja estan immunitzats per haver passat la malaltia. Així doncs, a les persones que acudeixen al CAP per algun motiu mèdic i tenen aquesta edat se’ls ofereix una dosi, i al cap d’almenys quatre setmanes la segona, la qual cosa els immunitza per a tota la vida, segons va avançar El Periódico. Des de començament d’any, s’han detectat 16 infectats a tot Catalunya. El xarampió es considera erradicat a l’Estat des del 2016, ja que la taxa vacunal és del 95%, però els sanitaris adverteixen d’un “canvi” en els últims anys.