9.114 € de la Paeria per un arbre que va caure sobre un cotxe

L’ajuntament ha indemnitzat amb 9.114,69 euros una ciutadana pels danys que va provocar la caiguda d’un arbre al seu vehicle, que estava estacionat a la via pública, el 15 d’abril de l’any passat. L’incident va ocórrer a l’altura del número 35 del carrer Mariola en una jornada en què hi va haver fortes ratxes de vent, de més de seixanta quilòmetres per hora. A conseqüència d’això, un pi de grans dimensions es va desplomar, i va causar ferides a un vianant i importants danys en dos vehicles estacionats i un fanal i va obligar la Guàrdia Urbana a tallar el carrer durant unes hores.

Dos mesos després de l’incident, la ciutadana va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’ajuntament, que va ser admesa a tràmit després que el departament de Medi Ambient assenyalés que la caiguda d’aquest arbre “es va produir de forma accidental i no previsible”.Per la seua part, la companyia AXA Seguros Generales SA, que és l’encarregada de les assegurances i responsabilitats patrimonials del consistori, va emetre un informe el febrer passat en què va admetre que “queda acreditat el nexe causal, que els danys patits pel vehicle esmentat es deuen al funcionament normal o anormal del servei públic que presta l’ajuntament”, motiu pel qual va considerar que “existeix responsabilitat patrimonial” i accepta indemnitzar la usuària amb la quantitat que sol·licitava la seua companyia d’assegurances. Un raonament que també va assumir la funcionària instructora del cas.