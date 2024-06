Les reivindicacions del camp lleidatà arriben a la selectivitat

detail.info.publicated Redacció

Creat: Actualitzat:

Els estudiants que avui han efectuat les proves de la selectivitat en l'assignatura optativa de Geografia s'han trobat amb una pregunta d'extrema actualitat que pel·lícules com Alcarràs o les recents protestes i talls de carreteres dels pagesos han posat sobre la taula: la falta de relleu generacional.

Així, als alumnes se'ls presenta un text titulat El relleu generacional al camp espanyol a partir del qual han de respondre una sèrie de preguntes sobre les causes de la manca de relleu generacional. També es fa referència a la Política Agrària Comuna (PAC) i s'afirma que "des que Espanya va entrar a la Unió Europea, el sector primari s’ha vist molt condicionat per la PAC", sentència a partir de la qual es demana que s'expliqui què és la PAC i com afecta al sector primari. Per últim, es planteja com la sequera i el canvi climàtic afecten l'agricultura i la ramaderia.

L'examen es pot consultar aquí.