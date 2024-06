Només cinc metges dels CAP de Lleida han demanat compaginar la feina i la jubilació

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Només cinc metges d’Atenció Primària de Lleida han sol·licitat fins a la data compaginar la jubilació i continuar treballant, a través del pla pilot que el Govern central va anunciar el desembre del 2022 per intentar remeiar la falta de facultatius. Tres d’ells treballen en CAP de les comarques del pla i dos al Pirineu, segons dades del departament de Salut.

La iniciativa es tracta d’un programa de tres anys amb el qual metges i pediatres dels CAP del sector públic poden accedir a la jubilació activa, cobrant el 75 per cent de la pensió mentre continuen treballant a mitja jornada, que també cobren.A la regió sanitària de Lleida es podrien haver acollit a la iniciativa 24 facultatius de Medicina Familiar i de Pediatria que acaben la seua vida activa aquest any o es van jubilar el 2023, així com 5 a l’Alt Pirineu i Aran. A aquests 29 metges s’afegiran a uns altres 15 (11 del pla i 4 del Pirineu) que es jubilaran l’any que ve.Les dades demostren la impopularitat de la proposta, ja que hi ha més facultatius que demanen una extensió i segueixen amb la seua jornada completa habitual si se senten bé per continuar treballant, segons explica Eugeni Paredes, metge de família al CAP Onze de Setembre i vocal a Lleida de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). El doctor assenyala com a possibles causes que “les persones a certa edat ja estan cansades, i pot ser que no vegin un impacte” en els seus ingressos perquè els valgui la pena combinar la jubilació amb la feina, així com que la mesura “no s’ha difós moltíssim”, afegeix.Així mateix, Paredes alerta de la “desfeta” de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària per la falta de personal que pateix, i afirma que s’agreuja a les zones més rurals. En aquest sentit, el Col·legi de Metges de Lleida ja ha alertat en diverses ocasions que la Medicina Familiar serà l’especialitat més afectada per la falta de facultatius. De fet, ha estat l’única en la qual aquest any han quedat dos places MIR vacants a Lleida, de les 85 que s’oferien. Amb la inauguració de la nova seu, que compta amb 36 apartaments per a professionals de fora, el Col·legi té per objectiu “captar talent”.A la demarcació de Lleida hi ha al voltant de 400 facultatius que tenen més de 60 anys, mentre que en el conjunt de l’Estat sumen més de 12.000, dels quals més de 1.500 tenen més de 65 anys.

Sindicats mèdics demanen crear un nou grup professional

Metges de Catalunya, Sindicat Mèdic Andalús i Sindicat Mèdic d’Euskadi es van reunir divendres passat amb la ministra de Sanitat, Mónica García, i li van demanar la creació del grup professional A1+ com a categoria de referència del personal facultatiu. Els sindicats van valorar que la nova classificació hauria d’actuar com a “reconeixement implícit de la necessitat de millorar les condicions”, i també van demanar a García “posar ordre” en la delegació de competències mèdiques al personal d’infermeria, una mesura a l’alça els últims anys davant del dèficit de metges. Afirmen que és una “solució efectista”, però qüestionen el seu encaix jurídic. Així mateix, el sindicat català va aprofitar la reunió per plantejar que tot el personal sanitari de la xarxa concertada catalana se situï sota el control del departament de Salut per a una “cuidada planificació de les necessitats de recursos humans”.