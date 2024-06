La selectivitat s’inicia avui per a 2.419 alumnes a Lleida

La selectivitat comença avui per a 2.419 alumnes, 29 més que els 2.390 de l’any passat. Del total, els 1.916 són estudiants que han acabat Batxillerat i 270 es presenten per lliure, que són els que van acabar Batxillerat en anys anteriors però es van presentar a les proves, els que volen millorar nota o els que només s’examinen d’assignatures de la fase específica. Els 233 restants provenen d’FP i només es presenten a assignatures també de la fase específica.

A tot Catalunya són 42.535 de matriculats, rècord per tercer any consecutiu. En Lleida hi haurà nou tribunals: sis al campus de Cappont, amb 1.292 alumnes assignats; dos en Agrònoms (377 de matriculats) i un en Medicina (173). A més, 217 estudiants s’examinaran a La Seu d’Urgell i els organitzadors de la protesta que talla la frontera amb Andorra van afirmar que permetran el pas dels que vagin a les proves. També n’hi ha 206 d’assignats a Tàrrega, 89 a Tremp i 65 a Vielha. En conjunt, hi haurà 130 vigilants/correctors.

Avui estan programades les proves de castellà, llengua estrangera i una matèria de modalitat. Aquest any es podrà evitar respondre les preguntes sobre lectures de català i castellà. Hi haurà quatre preguntes, dos de lectures i dos sobre el fet literari, i els alumnes hauran d’elegir les dos “en les quals se sentin més còmodes”, va afirmar la coordinadora de la selectivitat, Pilar Gómez. És el pas previ a les proves de 2025, on les lectures ja no seran obligatòries. La selectivitat continuarà demà i demà passat.

Els primers alumnes que han finalitzat l'examen de llengua castellana a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida (UdL) tenien cares de satisfacció, tot i que a alguns també se'ls podia intuir un punt d'incertesa que s'ha esvaït quan han compartit les respostes de l'examen amb la resta de companys que anaven sortint de l'aula. En general, la majoria dels alumnes consultats per l'ACN han coincidit en el fet que la prova era "assequible". Un d'ells és l'Oriol Lapeña, que s'ha mostrat satisfet per com li ha anat perquè s'esperava que "fos més complicada" tenint en compte els precedents d'anys anteriors.

Una altra de les estudiants satisfeta amb la prova és l'Anisia Filon, que ha explicat que havien d'escollir entre fer un text argumentatiu o bé un d'expositiu, així com respondre sobre aspectes gramàtics "com els parells mínims, però són coses que s'han treballat a classe i no ha sigut massa complicat", ha dit. Així mateix, una de les alumnes és la Laia Franco, que ha afegit que s'han preguntat "coses senzilles", com verbs transitius o adjectius qualificatius, i que també ha començat la selectivitat "molt bé". Una de les novetats d'enguany és que es pot evitar respondre les preguntes sobre lectures tant a la prova de català com castellà.

A partir de les dotze del migdia, els estudiants s'examinaran de llengua estrangera -anglès, francès, italià i alemany- i a la tarda començaran amb les assignatures específiques. La selectivitat acabarà dijous i els resultats es donaran a conèixer el 19 de juny.

