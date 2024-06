Absolt un home acusat d'abusar sexualment d'una nena al bar que regentava a Lleida el 2021

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha absolt un home de 57 anys acusat d'abusar sexualment d'una nena de 5 anys al bar que regentava a la capital del Segrià el 2021. El judici va tenir lloc l'abril passat i, segons el tribunal, els fets no han quedat provats "amb el grau de contundència necessari per desvirtuar el principi de presumpció d'innocència". A més, la sala valora que l'acusat, a qui demanen 6 anys de presó, va negar "rotundament" les acusacions. El cas es remunta a l'agost de 2021, quan la nena i el seu pare van anar diversos cops al bar que regentava l'home. A l'octubre del mateix any, la menor va comentar a una monitora de menjador de la seva escola que el responsable de l'establiment abusava d'ella.

Després es van denunciar els fets i es va obrir una investigació. En el judici, l'Audiència de Lleida va poder escoltar la prova preconstituïda consistent en les declaracions que la nena va fer en seu judicial l'abril i setembre de 2023, amb la intervenció dels psicòlegs de l'EATAV. En aquest sentit, el tribunal subratlla que finalment no es va aconseguir "cap tipus de relat de la menor respecte als fets investigats".

En concret, a la sala li crida l'atenció que no va donar "ni una mínima explicació" respecte als fets jutjats ni va mostrar cap signe de "desgrat" quan parlava de l'acusat, sinó més bé "d'aprovació" durant l'entrevista amb els psicòlegs. Aleshores, la nena tenia 6 anys i presentava "evidents dificultats" en el llenguatge, però els professionals consideren que estava capacitada "per entendre i expressar-se".

Així, l'altra prova de càrrec que ha valorat la sala és el testimoni del germà de la nena, que en el moment dels fets jutjats tenia 10 anys i va afirmar que va presenciar els suposats abusos. En aquest cas, la sala considera que tampoc té la "solidesa suficient", ja que ha ofert "diferents versions" amb declaracions "erràtiques, poc clares i clarament contradictòries" durant el procés judicial. La sentència no és ferma.