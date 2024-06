Denuncien 'mercat negre' de cites prèvies de tràmits per a estrangers

Associacions vinculades a persones migrades denuncien grans retards a l’hora d’aconseguir cita prèvia a la Policia Nacional per efectuar tràmits relacionats bàsicament amb la targeta de residència i asseguren que aquesta situació s’agreuja encara més per l’existència d’una espècie de mercat negre de persones que es dediquen a aconseguir i vendre aquestes cites. El president de Magrebeida, Abderrafie Ettalydy, afirma que “alguns oportunistes obtenen beneficis econòmics a través de l’obtenció de la cita prèvia per a les persones que la necessiten a canvi de diners”. La portaveu d’una altra entitat que forma estrangers i que és membre del Fòrum Ciutadà per la Cohesió Social igual que Magrebeida, va corroborar aquesta situació i va explicar que ahir mateix dos persones van pagar més de 100 euros per dos cites. “I fa dos setmanes a una altra n’hi van demanar 200”, va afegir, i va lamentar que hi hagi “gent que s’aprofiti de la situació desesperada” d’una altra que necessita una cita. Aquest Fòrum està integrat per més de 40 entitats, la majoria relacionades amb persones d’origen migrant, que remarquen que els retards de diversos mesos per obtenir cita prèvia per a aquests tràmits dificulta el reagrupament familiar i les contractacions entre aquest col·lectiu. Ettalydy va apuntar que alguns afectats s’han desplaçat fins i tot a Vielha per aconseguir cita abans i la portaveu d’una altra associació va remarcar que aquesta situació “trastoca molt la vida familiar i laboral”. A més, va assegurar que hi ha persones a qui s’acaba caducant la targeta de residència a l’espera d’aconseguir cita prèvia. Va explicar que Estrangeria gestiona l’arribada al país per reagrupament familiar o per formació i que a la Policia Nacional es tramita primer la documentació, per a la qual cosa es necessita cita prèvia, i s’ha de tornar a “posar l’empremta digital” perquè els entreguin la targeta de residència, per a la qual cosa es requereix una altra cita prèvia. Tot això suma mesos d’espera, subratlla, i comporta que fins que no es completa tot el tràmit els afectats no puguin, per exemple, obrir un compte bancari. Temen que a l’estiu el problema s’agreugi per les vacances del personal, per la qual cosa reclamen un reforç. A més, diu que també hi ha demores per a cites en els consolats d’altres països per a qüestions relacionades amb els reagrupaments. Per tot plegat, reclamen la intervenció urgent de “les autoritats” de la ciutat per trobar solucions.

Manifestació per instar a agilitzar el procés divendres

El Fòrum Ciudatà per la Cohesió Social ha convocat per divendres a la tarda una manifestació en defensa dels drets de les persones estrangeres, que partirà de davant de la comissaria de la Policia Nacional, al carrer Ensenyança, i finalitzarà davant la subdelegació de Govern central. Reclamen, entre altres qüestions, cites de reagrupament àgils i simplificar el procés de renovació de permisos de residència augmentant les “cites d’empremtes, que suposen una gran dificultat”. Reinvindiquen un procés de regularització “just i transparent”.