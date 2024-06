Detingut un mosso de Lleida per presumpte tràfic de drogues

La Divisió d’Afers Interns (DAI) dels Mossos d’Esquadra va detenir ahir un agent lleidatà de la policia autonòmica per suposat tràfic de drogues, segons ha pogut saber aquest diari. Es tracta de l’agent de 49 anys que era investigat per la seua suposada implicació en un robatori violent que es va produir a mitjans de maig a la capital del Segrià i per una suposada estafa per no pagar en una gasolinera de la Franja, com va avançar SEGRE el passat dia 17. En el cas d’ahir, la detenció va ser com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Pel que sembla, podria estar vinculat a una denúncia d’una persona per un deute relacionat amb la compra de substàncies estupefaents.

Val a recordar que la prefectura dels Mossos a la Regió Policial Ponent va demanar fa unes tres setmanes a la comissaria d’Afers Interns que obrís una investigació perquè aclarís quina responsabilitat tindria l’agent en diversos il·lícits penals. Un va ser un assalt violent que hi va haver diumenge a la matinada 12 de maig a Pardinyes, on la Guàrdia Urbana va arrestar un home de 44 anys acusat de sostreure un mòbil a l’interior d’un bar. L’agent investigat, segons testimonis, va intentar evitar que el lladre fos retingut per ciutadans després de ser descobert i, per a això, els va mostrar la seua placa policial. De fet, el mosso va ser identificat pels urbans, que no el van arrestar al no tenir clar el seu grau d’implicació en el robatori, però van obrir diligències per haver donat “protecció” al suposat lladre. Quant a la presumpta estafa, se l’investiga per l’impagament de combustible en una gasolinera de la Franja on hauria fet valer la seua condició de policia. A més, contra ell consta la denúncia d’una persona que li reclama un deute per drogues. Aquest deute hauria derivat en una investigació que hauria desembocat amb l’arrest ahir de l’agent.

Els Mossos han denunciat dos agents més en mesos

■ Hi ha dos agents més de la policia catalana a les comarques de Lleida que han estat imputats, en ambdós casos pel mateix cos. El primer és el policia acusat de tràfic de cocaïna al descobrir-se la seua presumpta implicació en la venda i compra de droga pels whatsapps d’un arrestat. Aquest policia es va negar a declarar la setmana passada davant del jutjat d’Instrucció 1 de Lleida. L’altre és un agent que va ser arrestat –després va quedar en llibertat amb càrrecs– a finals de març acusat de blanqueig de capitals relacionat amb el narcotràfic. També està imputat per un delicte de falsedat documental. Es dona la circumstància que es tracta de l’agent que va denunciar, com a testimoni protegit, comandaments dels Mossos a Lleida per l’1-O, una causa que va ser arxivada.