Polèmica a l'examen d'anglès de la selectivitat a Lleida

"El listening no es va sentir bé", han explicat a SEGRE quatre alumnes de Maristes. "El listening d'anglès ha estat difícil i no se sentia gaire bé, el volum anava pujant i baixant”, van coincidir Àlvaro, Martí, Adriana i Carla, alumnes del Col·legi Maristes de Lleida.

Els aspirants, un total de 2.419 alumnes a la demarcació de Lleida, es van examinar ahir de castellà, llengua estrangera –majoritàriament anglès– i d'altres proves de la fase específica (no obligatòria) com a física o geografia, en una jornada en què no es van produir més incidències.

La gran majoria dels alumnes van optar per respondre les preguntes sobre les lectures obligatòries de llengua castellana i literatura, que resisteixen en la que serà la seua última selectivitat arran de la decisió de la Generalitat d’eliminar-les del currículum de Batxillerat al costat de les de català. Els aspirants es van examinar ahir de castellà, llengua estrangera –majoritàriament anglès– i d’altres proves de la fase específica (no obligatòria) com física o geografia.

En l’examen de llengua castellana, els alumnes van haver de respondre dos de quatre preguntes: dos sobre les lectures obligatòries Nada de Carmen Laforet i La Fundación d’Antonio Buero Vallejo, i dos sobre figures retòriques. Del total, dos eren de resposta oberta i dos eren tipus test.