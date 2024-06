Les lectures obligatòries de castellà resisteixen en la seua última selectivitat

Gairebé 2.500 alumnes lleidatans de Batxillerat i FP van començar ahir la selectivitat amb els exàmens de llengua castellana, anglès i altres proves de la fase específica. La majoria va triar respondre les preguntes relacionades amb les lectures obligatòries de llengua, que desapareixeran de la selectivitat i el Batxillerat a partir del curs vinent.

La gran majoria dels 2.419 alumnes de Batxillerat i FP de les comarques de Lleida que van començar ahir les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) van optar per respondre les preguntes sobre les lectures obligatòries de llengua castellana i literatura, que resisteixen en la que serà la seua última selectivitat arran de la decisió de la Generalitat d’eliminar-les del currículum de Batxillerat al costat de les de català. Els aspirants es van examinar ahir de castellà, llengua estrangera –majoritàriament anglès– i d’altres proves de la fase específica (no obligatòria) com física o geografia. En general, van trobar “assequible” l’examen de castellà i gairebé tots van valorar com a massa difícil el listening d’anglès. Les proves continuen avui i acabaran demà.

En l’examen de llengua castellana, els alumnes van haver de respondre dos de quatre preguntes: dos sobre les lectures obligatòries Nada de Carmen Laforet i La Fundación d’Antonio Buero Vallejo, i dos sobre figures retòriques. Del total, dos eren de resposta oberta i dos eren tipus test.Els estudiants estan repartits a les seus de Lleida ciutat, Tàrrega, la Seu d’Urgell, Tremp i Vielha. La coordinadora de les PAU a Lleida, Mariona Farré, va explicar que aquest any hi ha matriculats 29 estudiants més que l’any passat, que els 13 tribunals de la demarcació es van constituir amb “normalitat” i que “estàvem preocupats per la possible afectació dels talls de carreteres al Pirineu, sobretot per als alumnes que venien d’Andorra, però tots van poder arribar bé i a temps”, va explicar.Per cinquè any consecutiu, l’institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega acull les PAU per a 206 alumnes de la capital d’Urgell, Cervera, Guissona i Agramunt. La mesura es va adoptar per reduir desplaçaments i disminuir els riscos de contagi per coronavirus, i el consistori va fer les gestions perquè la capital de l’Urgell es mantingui com a seu fixa. En aquest sentit, Xavier Carrera, president del tribunal, va destacar que la valoració de la seu a Tàrrega és “molt positiva” i va assegurar que “mantindrem aquesta distribució per seus territorials perquè facilita el desplaçament i evita concentrar tants estudiants a Lleida ciutat”.