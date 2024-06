La final mundial, a un pas

Berta Farré, Valeria Gallart, Olga Salvadó i Carla Morreres són quatre alumnes de cinquè de Primària de l’escola Francesco Tonucci que han creat una aplicació mòbil per combatre el ciberassetjament i els perills que pot generar un mal ús d’internet que està a un pas de classificar-se per a la final mundial del programa Technovation Girls, una competició global que busca inspirar i empoderar nenes i joves a través de la tecnologia a què s’han presentat 2.100 projectes de tot el món. El seu equip es diu Awoks i l’aplicació és Cybi, està pensada per a nens d’entre 6 i 11 anys i consta d’un joc de preguntes dividides en quatre blocs: ciberassetjament, ciberidentitat, ciberseguretat i ciberfinances. “Hem programat les preguntes de ciberassetjament, però volem completar tots els blocs més endavant i que no només estigui enfocada cap als nens, ja que també volem ampliar-la a adolescents i persones grans, que també poden ser víctimes d’estafes o enganys a internet”, diuen les alumnes.

Per crear-la han fet un important treball de camp investigant aplicacions similars i reunint-se amb experts en ciberseguretat i els Mossos d’Esquadra, que els van assessorar sobre com enfocar-la i les prestacions que pot tenir.Una de les característiques més cridaneres de Cybi és que els usuaris poden desbloquejar mascotes virtuals amb els punts que els dona respondre correctament les preguntes i veure les puntuacions d’altres participants per fomentar la competició i aprendre més sobre els perills de les xarxes. “Hem ideat i creat l’aplicació en quatre mesos, al maig la vam presentar a la final regional, vam quedar terceres i ens vam classificar per a les semifinals mundials”, expliquen sobre aquesta fita les joves tecnòlogues.Ara, jutges del Technovation Girls de tot el món estan puntuant aquest i la resta de projectes classificats per decidir quins van a la final mundial, que serà a San Francisco, i el veredicte se sabrà el 9 de juliol. “Només passen el 10% de tots els projectes, però som optimistes”, afegeixen.