Fuig amb quatre nens dins d’un cotxe a Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir ahir un conductor de 27 anys que no tenia carnet, va fugir, anava amb una dona embarassada i quatre menors sense subjecció, i que tenia quatre ordres d’arrest.

Cap a les 16.00 hores a Pardinyes un vehicle es va saltar un control, es va iniciar una persecució i va ser interceptat a la plaça Pius Font i Quer. Els agents van observar que anava una parella davant–la dona estava embarassada- i quatre menors darrere.

Van comprovar que el conductor no s’havia tret mai la llicència i el vehicle mancava d’assegurança i l’ITV estava caducada. Els nens no portaven sistema de retenció infantil. Van constatar que tenia pendents quatre ordres de recerca i detenció per requeriments judicials.

El van detenir per les reclamacions, li van denunciar penalment per conducció temerària i sense carnet i administrativament per les infraccions de l’ITV, l’assegurança i per no portar sistemes de retenció infantil. D’altra banda, la Urbana també va arrestar ahir un home reclamat per un jutjat de València per falsedat documental.