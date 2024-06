Un rànquing situa la UdL entre les 1.200 millors universitats del món

La Universitat de Lleida (UdL) manté la seua posició entre les 1.001 i 1.200 de millors del món, segons l’últim QS World University Rankings. De les 5.663 institucions de 106 països analitzats, només 1.503 apareixen en la classificació.

Així mateix, situa a la UdL com la catorzena millor de l’Estat en citacions de publicacions científiques, amb una pujada de deu posicions a nivell global fins la 666. No obstant, la millor posició a nivell internacional és l’àmbit que avalua l’impacte social com a centres d’educació i investigació, on la UdL és la 381 millor del món i la 18 de l’Estat. L’ítem amb la nota més alta és la xarxa internacional d’investigació, amb 51,8 punts. El segueixen els de sostenibilitat (38,5), la ratio de professor per alumne (19,2) i cites d’articles (13).

A més, entre 2018 i 2022 xifra en 4.679 els articles científics de la UdL i comptabilitza 51.088 citacions (5.714 més) i 48.892 excloent les autocites. El rànquing mundial el lidera l’Institut de Tecnologia de Massachusetts i a nivell estatal, la Complutense de Madrid.