Acusat d'estafar 4.415 euros amb un anunci fals a internet

La Fiscalia de Lleida sol·licita tres anys de presó per a un home acusat d’estafar 4.415 euros a un altre a través d’un anunci fals a internet. Està previst que el judici se celebri dilluns vinent a l’Audiència de Lleida. L’acusat és reincident en aquest delicte.

Els fets van tenir lloc el maig de l’any 2022. El Ministeri Públic considera que l’acusat volia obtenir un “benefici patrimonial il·lícit” després de posar un anunci a la pàgina web Milanuncios.com. D’aquesta forma, suposadament va intercanviar diferents missatges amb un usuari interessat en la compra d’un motor i una caixa de canvis per a una furgoneta. El comprador li va fer un ingrés de 4.415 euros. Així, segons l’escrit d’acusació, la víctima va avançar els diners però l’acusat no tenia cap intenció de vendre. Amb antecedents per fets similars, la Fiscalia demana tres anys de presó per un delicte d’estafa, la imposició d’una multa de 4.320 euros i que torni l’import. El jutjat d’Instrucció 4 de Lleida va investigar el cas.