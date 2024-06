Bergés deixa dilluns de ser delegada del Govern

Montse Bergés deixarà de ser la delegada de la Generalitat a Lleida dilluns en recollir la seua acta de diputada d’ERC al Parlament, ja que ambdós càrrecs són incompatibles.

Bergés va ser la primera dona al capdavant de la delegació del Govern a Lleida i va rellevar el desembre de 2022 Bernat Solé després que aquest fos inhabilitat per la justícia durant un any per la seua participació en l’1-O.

En el temps en què ha ocupat el càrrec, Bergés ha impulsat el projecte “Lleida, terra de dones transformadores”, amb l’objectiu de visibilitzar i impulsar la transformació feminista en l’entorn rural de les comarques de Ponent, que aglutinen el 80% dels municipis més petits de Catalunya.