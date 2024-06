Assalta una anciana que anava en cadira de rodes al carrer Pi i Margall de Lleida

Els Mossos d’Esquadra investiguen l’assalt que va patir dimecres una anciana que anava en cadira de rodes al carrer Pi i Margall quan un individu la va abordar i li va arrabassar la bossa d’una estirada, segons ha pogut saber aquest diari. Diversos veïns van presenciar el robatori i van alertar la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Els fets van tenir lloc cap a les 20.00 hores de dimecres quan un home d’uns 60 anys i la seua mare, d’uns 80, i que es desplaça en cadira de rodes, es trobaven al carrer Pi i Margall i el primer va entrar en un establiment per fer unes compres mentre la dona es va quedar fora. Va ser llavors quan un individu va abordar l’anciana i va intentar prendre-li la bossa d’una estrebada. Una veïna ho va veure i es va posar a cridar, cosa que va alertar el fill de la víctima. Tanmateix, el lladre va aconseguir arrancar la bossa i fugir. Pel que sembla, va utilitzar una navalla per tallar una de les tires. Al lloc van acudir patrulles de la Urbana. Els testimonis van fer una descripció del lladre i van fer una recerca per la zona però no el van localitzar.

Pel que sembla, aquesta setmana s’han denunciat altres robatoris violents i furts a persones que han estat abordades en ple carrer i els han robat bosses i mòbils al donar-los estrebades o a la distracció.

El 23 de maig un lladre va assaltar un home de 76 anys amb problemes de mobilitat quan sortia del seu pis a Cristòfol de Boleda. L’assaltant va tirar la víctima a terra. Tanmateix, va poder escapolir-se i xisclar, cosa que va alertar la resta de veïns, que van poder evitar el robatori.

Entre gener i març d’aquest any s’han registrat 98 robatoris amb violència i intimidació a les comarques de Lleida, segons el ministeri de l’Interior. És un 6,7% menys que en el mateix període de l’any anterior (105). A la capital del Segrià, en els primers tres mesos d’aquest any hi va haver 81 casos, un més que el 2023.