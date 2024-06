Una gestoria de Lleida, implicada en una xarxa que falsejava documents

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Viària van detenir al maig tres homes de 23, 32 i 33 anys i van denunciar penalment quinze persones de gestories –almenys una d’elles a Lleida– per posar vehicles a nom d’una persona que no era la propietària. Se’ls atribueix el delicte de falsificació de document públic. Van utilitzar el nom de la víctima fins a 17 vegades.

La investigació es va iniciar al gener, quan el Servei Català de Trànsit (SCT) va informar la policia que hi havia una persona que havia presentat un escrit d’al·legacions en què informava que algú havia posat quatre vehicles al seu nom sense la seua autorització, i també havia rebut diverses denúncies per infraccions que no havia comès. Van esbrinar que hi havia fins a 17 vehicles a nom de la víctima, i fins i tot el denunciant havia estat investigat perquè algun dels cotxes que estaven al seu nom havia estat utilitzat per presumptament cometre robatoris.La investigació va permetre esbrinar que tots els tràmits fraudulents es van realitzar a través de dotze gestories de Lleida, Barcelona, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Tarragona, Sagunt (València) i Andújar (Jaén). Van denunciar penalment dotze gestors administratius i tres treballadors de gestories per delictes de falsedat documental i van detenir tres persones.