Pacients amb càncer reivindiquen a Lleida garanties per tornar al seu lloc de treball després de superar la malaltia

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pacients amb càncer han demanat garanties per tornar al seu lloc de treball després de superar la malaltia i, en cas de no poder-ho fer per prescripció mèdica, que s'agilitzin els tràmits per poder obtenir una incapacitat. És una de les reivindicacions que s'han dut a terme en el marc del 3r Congrés de persones amb càncer i familiars de Catalunya que se celebra a la Llotja de Lleida aquest dissabte. Unes 400 persones, entre pacients oncològics, familiars i professionals sanitaris, participen a la jornada que esdevé un espai de trobada gratuït. En aquest sentit, el programa del congrés compta amb conferències i taules rodones entorn la malaltia, així com tallers de nutrició i de suport i gestió emocional, entre altres.