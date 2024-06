En llibertat l'acusada de traficar al costat de la comissaria

Moment en què l’arrestada era conduïda a peu de l’edifici on resideix fins a la comissaria. - JORDI ECHEVARRIA

El jutge de guàrdia va decretar ahir la posada en llibertat amb càrrecs per a la dona de 44 anys que va ser detinguda dijous al matí pels Mossos d’Esquadra acusada de traficar amb cocaïna a tan sols deu metres de la comissaria del carrer Sant Hilari. Al seu domicili van trobar 8,9 grams de cocaïna, dos bàscules de precisió, estris per embolicar i preparar la substància per vendre-la en petites dosis i 190 euros en bitllets. A l’estar l’habitatge tan a prop, el trasllat de la detinguda es va fer a peu i la dona va ser conduïda fins als calabossos sense necessitat d’un vehicle preparat.

Les indagacions es van iniciar a començaments d’any al tenir coneixement que des d’un pis, situat en un bloc de la plaça Víctor Mateu i Moles –al costat del carrer Sant Hilari–, es podia vendre droga a consumidors habituals. Per corroborar aquesta informació, la Unitat d’Investigació (UI) va muntar diversos dispositius de vigilància en els quals es va constatar que els suposats clients accedien a l’interior de l’edifici i sortien amb embolcalls de cocaïna per a l’autoconsum. Segons els investigadors, era un punt molt actiu de venda de droga.