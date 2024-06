El CAP de Balàfia fa més d'un any que té el pàrquing inutilitzat

Fa més d’un any que la zona d’aparcament ubicada darrere del centre d’atenció primària (CAP) de Balàfia-Pardinyes-Secà es troba inutilitzada i els veïns reclamen que sigui reoberta. Salut en va tancar l’accés amb tanques després que l’abril del 2023 una persona externa al centre sanitari patís una caiguda, ja que el paviment està aixecat en nombrosos punts a causa de les arrels dels arbres. El departament va decidir llavors evitar l’accés a l’aparcament “com a mesura preventiva per evitar nous accidents” i va afirmar que estava estudiant diferents propostes “per a una solució efectiva a mitjà i llarg termini”. Un any després, una portaveu de Salut assenyala que “no hi ha novetats” pel que fa a la possible obertura d’aquest espai, que té una trentena de places. Només està operativa per aparcar de 20.00 a 8.00 hores la zona lateral més pròxima a Corregidor Escofet i els vehicles han d’entrar i sortir per l’accés situat en aquest carrer.

La presidenta de l’associació de veïns de Balàfia, Jos Farreny, va indicar que ha rebut “moltes demandes” de persones, sobretot amb mobilitat reduïda, que necessiten arribar al CAP amb cotxe i poder aparcar el més a prop possible. “Abans podies arribar pràcticament fins a la porta”, va recordar. De fet, hi havia diverses places d’aparcament a la part davantera del centre sanitari, que tampoc no es poden utilitzar perquè l’accés pel carrer Rosa Parks està tancat. Farreny va remarcar que usuaris del CAP han demanat a l’entitat veïnal que “pressioni” perquè reparin el paviment i pugui ser reobert com més aviat millor.El president del Secà de Sant Pere, José Carreiro, també va reclamar la reobertura de l’aparcament i va argumentar que el seu barri és el més allunyat del CAP, per la qual cosa molts usuaris han d’anar-hi amb cotxe.Així mateix, el president de Pardinyes, Josep Torné, va indicar que des de fa temps reivindiquen la importància que aquest espai torni a estar en servei per als usuaris del CAP, però també per als ciutadans en general. En aquest sentit, va assenyalar que aquestes places de pàrquing eren molt utilitzades els dissabtes per a clients del mercadillo de Barris Nord i també els dies de partit del Força Lleida.A més a més, davant el CAP, a Rosa Parks, s’ha habilitat ara fa poc una parada de taxis que també ha comportat l’eliminació de diverses places d’aparcament.