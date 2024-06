Augmenten els casos de covid als CAP de Lleida i se situen al nivell del mes de gener

Els casos de covid-19 diagnosticats als centres d’atenció primària (CAP) de la regió sanitària de Lleida van en augment i l’última setmana se n’han registrat 173, gairebé el triple que fa un mes, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SiViC). Per trobar xifres similars és necessari remuntar-se a mitjans del mes de gener passat, quan es van diagnosticar 147 pacients amb covid.

Des d’aleshores, els casos van anar a la baixa, amb algunes oscil·lacions (en dos setmanes no consecutives es van superar per poc els cent afectats), i fa quatre setmanes va començar l’ascens progressiu. Així, la setmana del 13 al 19 de maig els CAP del pla de Lleida van atendre seixanta-dos pacients amb covid, la setmana següent van ser 91, la del 27 de maig al 2 de juliol van pujar a 99 i la del 3 al 9 d’aquest mes ja es van assolir els 173 citats.

La majoria d’afectats són persones d’entre quinze i quaranta-quatre anys (49 casos), seguits pel col·lectiu de 45 a 59 anys (38 casos) i el de 60 a 69 anys (31). En canvi, en aquest mateix període de temps la grip ha anat a la baixa a Lleida, de 40 a 26 casos.

El departament de Salut va anunciar a finals del mes passat que a Catalunya ja circulava des de l’abril una nova variant internacional de la covid-19 denominada FLiRT.

Es tracta d’una nova variant derivada de l’òmicron, que té una propagació molt ràpida, per la capacitat més gran de contagi, encara que no sembla més virulenta ni greu que les anteriors. Alguns dels símptomes que més destaquen d’aquesta variant són dolor de coll, tos, fatiga, febre, dolor muscular, pèrdua del gust o de l’olfacte, dificultat per poder respirar, nàusees, vòmits o diarrea.